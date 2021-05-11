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Момент попадания ракеты в многоэтажку в Израиле попал на видео

Алексей Курильченко
17:22 11.05.2021
В соцсети выложили видео с моментом попадания ракеты в многоэтажный дом в Израиле.
© Видео: Twitter, Bunnysher © Фото: Twitter, Bunnysher
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В Twitter опубликовали видео с моментом попадания ракеты в многоэтажный жилой дом в израильском городе Ашелон. Предполагается, что она была запущена из сектора Газа.

На кадрах видно, как ракета с грохотом врезается в здание. Мощный взрыв при попадании сотряс всю округу.

По данным пресс-службы армии Израиля, из сектора Газа было выпущено около 150 ракет, при этом десятки из них удалось перехватить израильской системе ПВО «Железный купол». Обстрелы по Израилю ведут палестинские боевики.

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