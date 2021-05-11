Израиль заявил о пуске из сектора Газа около 150 ракет

Из сектора Газа по территории Израиля было выпущено около 150 ракет, при этом десятки из них удалось перехватить израильской системе ПВО «Железный купол». Обстрелы по Израилю ведут палестинские боевики.

«К настоящему моменту из сектора Газа по территории Израиля было выпущено около 150 ракет, десятки из которых были перехвачены системой противовоздушной обороны "Железный купол"», - сообщили в пресс-службе израильской армии.

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов 10 мая со стороны армии Израиля в секторе Газа погибли 20 человек, включая девять детей.