«Предъявил лицензию»: продавец о покупке оружия стрелком из Казани

Стрелявший в Казани приобрел оружие в Йошкар-Оле на законных основаниях. Об этом рассказал «Звезде» продавец Алексей Глазырин.

«Человек приобрел оружие на законных основаниях, предъявил лицензию на приобретение оружия, которое было полностью заполнено в надлежащем виде. Он предоставил паспорт и оплатил покупку», - поделился продавец.

Он также добавил, что на бланке была лицензия со специальными знаками.

«Лицензия была на бланке со специальными знаками и с печатью того органа, который выдал», - заключил Глазырин.

Напомним, что стрельба в гимназии на улице Файзи произошла утром 11 мая. Вооруженный 19-летний юноша проник в школу и около 9.30 открыл стрельбу. Позже стрелок был задержан правоохранителями.

Ранее глава Республики Татарстан Рустам Минниханов уточнил информацию по погибшим при стрельбе в гимназии №175 в Казани. По его словам, погибли девять человек, 21 человек госпитализирован.