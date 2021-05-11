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Введенный режим КТО в Казани отменен

Кира Карон
16:37 11.05.2021
В Казани отменили режим КТО.
Введенный режим КТО в Казани отменен
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
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В части Казани после стрельбы в школе №175 ФСБ России по Татарстану отменила режим контртеррористической операции. Об этом сообщает ведомство.

«С 14 часов 30 минут по московскому времени 11 мая 2021 года в пределах территории проведения КТО правовой режим контртеррористической операции отменен», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что «в ходе КТО была установлена личность террориста, осуществившего стрельбу из огнестрельного оружия в гимназии №175 Казани, он был задержан», передает РИА Новости.

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов уточнил информацию по погибшим при стрельбе в гимназии №175 в Казани. По его словам, погибли девять человек, 21 человек госпитализирован. 

Ранее в школы, колледжи и детские сады были направлены рекомендации по усилению мер безопасности от Минпросвещения России. В документе говорится, что необходимо выработать дополнительные меры с учетом анализа обстановки в регионе, провести проверки состояния защищенности организаций.

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