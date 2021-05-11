В регион направлены рекомендации по усилению мер безопасности в школах

После нападения в Казани в школы, колледжи и детские сады были направлены рекомендации по усилению мер безопасности от Минпросвещения России. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов подписал письмо с рекомендациями для регионов по усилению мер безопасности в образовательных организациях в связи с произошедшей 11 мая трагедией в гимназии №175 г. Казани», - говорится в сообщении.

В документе говорится, что необходимо выработать дополнительные меры с учетом анализа обстановки в регионе, провести проверки состояния защищенности организаций, организовать разъяснительную работу в педагогических коллективах, провести классные часы о законопослушном поведении, общешкольные родительские собрания.

Во вторник, 11 мая, на территорию школы на улице Файзи в Казани проник вооруженный 19-летний юноша и открыл стрельбу. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника.

Ранее глава Республики Татарстан Рустам Минниханов уточнил информацию по погибшим при стрельбе в гимназии №175 в Казани. По его словам, погибли девять человек, 21 человек госпитализирован.