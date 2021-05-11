Экипаж рейса Москва - Казань выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в Казани: видео

Экипаж рейса, вылетевшего маршрутом Москва - Казань, выразил свои соболезнования родным погибших при стрельбе в гимназии в Казани. Обратившись к пассажирам, пилот призвал всех объединиться, чтобы разделить боль, которую испытывают в данный момент родственники жертв стрелка.

«Мы, как экипаж, как обычные нормальные люди, сопереживаем, испытываем эмпатию, но мы бодры, собранны, сосредоточены и выполним перелет на максимальном уровне качества. Хорошего нам всем полета. Благодарю вас», - сказал он по громкой связи.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал крайне бесчеловечной и жестокой трагедию в Казани и также выразил родственникам и близким погибших глубокие соболезнования. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти проанализируют эффективность актуальных школьных мер безопасности после ситуации в Казани, а при необходимости примут ужесточенные новые.