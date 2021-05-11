Песков заявил, что власти РФ рассмотрят вопрос о принятии новых мер в связи с ситуацией в школе в Казани

Российские власти проведут анализ эффективности существующих мер безопасности в школах после ситуации в Казани. В случае необходимости будут приняты новые меры. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется, это будет поводом для того, чтобы проанализировать, насколько эффективны те меры, которые принимались ранее, и насколько это делает необходимым принятие новых комплексных мер», - подчеркнул Песков.

Он пояснил, что также планируется проработать вопрос об уточнении видов оружия, которым могут владеть жители страны.

Кроме того, Песков отметил, что глава государства введен в курс ситуации, сложившейся в Казани. Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в школе в Казани.



Согласно официальным данным, в результате трагедии в гимназии погибли семеро человек, еще 16 человек получили различные ранения. Среда, 12 мая, в Татарстане объявлена днем траура.