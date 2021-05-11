МВД Татарстана опровергло информацию о втором стрелке в школе

Министерство внутренних дел Татарстана официально опровергло информацию о втором нападавшем, устроившем стрельбу в школе в Казани. Также в ведомстве не подтвердили данные и о наличии у стрелка пособников.

Нападавший был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы. В школе продолжаются оперативные действия.

Информация о том, что якобы у стрелка был сообщник была опубликована рядом СМИ со ссылкой на свои источники.

На данный момент все учащиеся эвакуированы. На месте работают бригады скорой помощи. Из-за инцидента во всех учебных заведениях города усилены меры безопасности.

В результате трагедии погибли семеро детей и учительница, еще 20 человек пострадали. По решению властей, 12 мая в республике объявлено днем траура.