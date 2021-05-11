Власти уточнили число погибших при стрельбе в школе в Казани

Семеро детей и учительница погибли при стрельбе в школе в Казани. Пострадали около 20 человек. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана.

В районе школы, где произошла стрельба, ввели режим контртеррористической операции.

В настоящий момент оперативные действия продолжаются. Одного из подозреваемых в стрельбе ликвидировали. На месте работают сотрудники экстренных служб и 20 бригад скорой помощи.

Глава Татарстана рассказал о погибших в ходе стрельбы.