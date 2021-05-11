Власти уточнили число погибших при стрельбе в школе в Казани
В районе школы ввели режим контртеррористической операции. На месте работают сотрудники экстренных служб и 20 бригад скорой помощи.
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Семеро детей и учительница погибли при стрельбе в школе в Казани. Пострадали около 20 человек. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана.
В районе школы, где произошла стрельба, ввели режим контртеррористической операции.
В настоящий момент оперативные действия продолжаются. Одного из подозреваемых в стрельбе ликвидировали. На месте работают сотрудники экстренных служб и 20 бригад скорой помощи.