В Казани школьники прыгали из окон, чтобы спастись от стрелка

Из окна школы №175 в Казани, где произошла стрельба, дети выпрыгнули из окна третьего этажа. Видео было опубликовано очевидцем в Сети.

На кадрах видно, как несколько детей, спасаясь от злоумышленника, прыгают из окна учебного заведения в газон. В этот момент по-прежнему слышны звуки стрельбы.

Ранее появилась информация, что один из подозреваемых был задержан правоохранителями, второй поднялся на третий этаж школы и взял детей в заложники.

На месте работают сотрудники экстренных служб и 20 бригад скорой помощи. По предварительным данным, жертвами трагедии стали 11 человек.