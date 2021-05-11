В стране и мире СМИ: устроивший стрельбу в школе в Казани задержан Светлана Головина Предположительно устроивший стрельбу в школе в Казани задержан правоохранителями. © Видео: stalin.2020ussr, Instagram © Фото: @shaikhulud, Twitter Читайте нас на: Правоохранители задержали якобы устроившего стрельбу в школе в Казани подростка. «Задержали подростка, который подозревается в стрельбе в школе», - пишет РИА Новости со ссылкой на источник. Собеседник агентства отметил, что возраст подозреваемого около 17 лет. Ранее сообщалось, что к школе №175 стягиваются машины экстренных служб. В МВД сообщили «Звезде», что обстоятельства произошедшего устанавливаются. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика