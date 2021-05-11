СМИ: устроивший стрельбу в школе в Казани задержан
Предположительно устроивший стрельбу в школе в Казани задержан правоохранителями.
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Правоохранители задержали якобы устроившего стрельбу в школе в Казани подростка.
«Задержали подростка, который подозревается в стрельбе в школе», - пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
Собеседник агентства отметил, что возраст подозреваемого около 17 лет.
Ранее сообщалось, что к школе №175 стягиваются машины экстренных служб. В МВД сообщили «Звезде», что обстоятельства произошедшего устанавливаются.