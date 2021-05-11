Число погибших при стрельбе в школе в Казани возросло до 11. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Школьники выпрыгивали из окон, пытаясь спастись от стрельбы. По имеющимся данным, четверо человек госпитализированы. На месте работают сотрудники экстренных служб и 20 бригад скорой помощи.

Ранее появилась информация о стрельбе в школе №175 на улице Файзи в Казани. Всех детей в настоящий момент эвакуировали.

Меры безопасности усилили во всех учебных заведениях Казани.