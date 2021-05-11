В учебных заведениях Казани усилили меры безопасности после стрельбы в школе
Входы в учебные заведения Казани ограничили в целях безопасности.
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Меры безопасности усилили во всех учебных заведениях Казани после стрельбы в одной из школ.
«Для безопасности входы в учебные заведения Казани ограничены», - говорится в сообщении мэрии в Telegram.
По предварительной информации, в результате стрельбы в казанской школе погибли девять человек.
По имеющимся данным, четверо человек госпитализированы.
Ранее появилась информация о стрельбе в школе №175 на улице Файзи в Казани. В настоящий момент проводится эвакуация детей из школы. По предварительной информации, напавшие на школу удерживают детей в заложниках.