В стране и мире СМИ: напавшие на школу в Казани удерживают детей в заложниках Алена Миронова По сообщениям региональных СМИ, в Казани злоумышленники удерживают школьников на третьем этаже гимназии. © Фото: Max Zareckiy, twitter Читайте нас на: По предварительной информации, на третьем этаже в гимназии №175 взяли заложников. Как пишут региональные СМИ, дети прячутся в кабинетах. Некоторые из них пытаются выпрыгнуть из окон. Соседнюю школу также эвакуируют. По сообщениям регионального Минздрава, к месту происшествия направляются 20 бригад скорой помощи. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика