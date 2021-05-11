СМИ: напавшие на школу в Казани удерживают детей в заложниках
По сообщениям региональных СМИ, в Казани злоумышленники удерживают школьников на третьем этаже гимназии.
© Фото: Max Zareckiy, twitter
По предварительной информации, на третьем этаже в гимназии №175 взяли заложников.
Как пишут региональные СМИ, дети прячутся в кабинетах. Некоторые из них пытаются выпрыгнуть из окон. Соседнюю школу также эвакуируют. По сообщениям регионального Минздрава, к месту происшествия направляются 20 бригад скорой помощи.