Девять человек погибли в результате стрельбы в школе в Казани

В результате стрельбы в школе в Казани погибли педагог и восемь учеников. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По имеющимся данным, четверо человек госпитализированы.

Ранее появилась информация о стрельбе в школе №175 на улице Файзи в Казани. В настоящий момент проводится эвакуация детей из школы. По предварительной информации, напавшие на школу удерживают детей в заложниках.