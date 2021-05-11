Девять человек погибли в результате стрельбы в школе в Казани
В результате стрельбы в казанской школе погибли девять человек.
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
В результате стрельбы в школе в Казани погибли педагог и восемь учеников. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
По имеющимся данным, четверо человек госпитализированы.
Ранее появилась информация о стрельбе в школе №175 на улице Файзи в Казани. В настоящий момент проводится эвакуация детей из школы. По предварительной информации, напавшие на школу удерживают детей в заложниках.