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Портреты победителей Великой Отечественной войны прошли в воздушном строю над Ростовом-на-Дону

Валентина Пескова
05:53 10.05.2021
Часть шествия «Бессмертного полка» в этом году прошла в небе, для чего представители движения заблаговременно передали памятные знамена летчикам, которые их установили на грузовых кабинах вертолетов.
Портреты победителей Великой Отечественной войны прошли в воздушном строю над Ростовом-на-Дону
© Фото: Бессмертный полк
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Знамена и фотографии ветеранов Великой Отечественной войны из шествия «Бессмертный полк» прошли в воздушном строю в вертолетах и самолетах армейской, транспортной и оперативно-тактической авиации Южного военного округа в рамках демонстрационного пролета авиации над Ростовом-на-Дону в День Победы.

Представители движения «Бессмертный полк» накануне торжественно передали знамена летчикам, чтобы они установили их на грузовых кабинах вертолетов. Летчики транспортных самолетов Л-410, Ан-26, Ан-12, истребителей Су-27, Су-30, бомбардировщиков Су-34, вертолетов армейской авиации Ми-26, Ми-28Н, Ми-8АМТШ и Ми-35 разместили в кабине и на борту авиатехники более 20 фотографий родственников-фронтовиков.

Общественная акция «Бессмертный полк» проводится в День Победы в России и других странах. Во время нее люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием «Парад победителей». В этом году, как и в 2020-м, шествие проходит в формате онлайн в связи с пандемией COVID-19.

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