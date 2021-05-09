Онлайн-шествие «Бессмертного полка» объединило около пяти миллионов участников

Онлайн-шествие «Бессмертного полка» в этом году объединило порядка пяти миллионов участников. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

«К прошедшим в трансляции прошлого года более чем 2,5 млн участников присоединилось порядка 2,5 млн новых анкет», - говорится в сообщении.

Шествие в онлайн-формате стартовало во всех субъектах страны в 15.00 по местному времени. В День Победы показывают портреты героев, загруженные на сайт проекта до 10.00 7 мая. Длительность акции в каждом из регионов отличается в зависимости от количества поданных заявок.

В Москве трансляцию можно увидеть на медиафасадах, установленных на зданиях в центре столицы, а также Останкинской телебашне, в вагонах и на станциях метро. Шествие показывают и в других городах - на экранах, установленных на улицах и в торговых центрах.

Организаторы акции напоминают, что портреты, которые были загружены 7 мая после 10.00 и 8 мая, покажут на онлайн-ресурсах шествия 10 мая. Те, что были присланы 9 мая, будут показаны 11 мая. После окончания трансляции участники смогут получить фрагменты трансляции, на которых демонстрировались снимки их ветеранов.