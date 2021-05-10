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СМИ: США могут перебросить войска из Афганистана ближе к границам России

Валентина Пескова
05:19 10.05.2021
Согласно ранее сделанному заявлению президента страны Джо Байдена, США до 11 сентября закончат вывод войск из Афганистана, после чего, предполагают СМИ, военные окажутся у границ России.
СМИ: США могут перебросить войска из Афганистана ближе к границам России
© Фото: defense.gov
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Свои выводимые из Афганистана войска США могут передислоцировать в странах Средней Азии. Как пишет американская газета Wall Street Journal, Вашингтону будут нужны базы для размещения как военнослужащих, так и беспилотников, а также - бомбардировщиков и артиллерии, чтобы оказывать поддержку Кабулу и сдерживать боевиков радикального движения «Талибан»*.

Однако некоторые военные и представители администрации президента США Джо Байдена считают, что лучше всего было бы разместить войска в граничащих с Афганистаном Узбекистане и Таджикистане, тогда военные смогли бы быстро попасть в эту страну в случае необходимости. При этом источники издания подчеркивают, что переброска войск в эти страны оказалась бы непростой из-за «большого военного присутствия» России в регионе и растущего влияния Китая.

Посетивший в мае Узбекистан и Таджикистан спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад, обсудил ситуацию с главами государств в соседствующей с ними стране. Как пишет газета, Ташкент и Душанбе якобы заявили о нежелании распространения насилия и выразили беспокойство из-за сложившейся ситуации.

Неназванные официальные лица также рассказали газете, что запросов на размещение войск на любых базах в Средней Азии пока еще не было, и сейчас Пентагон взвешивает все за и против. Также в принятии решения участвуют Госдепартамент и Белый дом.

Согласно ранее сделанному заявлению президента страны Джо Байдена, США закончат вывод войск из Афганистана до 11 сентября.

«Талибан»* - террористическое движение, запрещенное в России

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