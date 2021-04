В стране и мире СМИ: глава ЦРУ посещал Афганистан с необъявленным визитом Иван Линдеманн По данным Associated Press, Уильям Бернс обсуждал в Кабуле боеготовность Афганистана после ухода военных США. © Фото: Wikimedia Читайте нас на: На фоне предстоящего вывода американских войск из Афганистана руководитель ЦРУ Уильям Бернс не так давно посетил Кабул с необъявленным визитом. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на неназванного высокопоставленного политика. По данным агентства, глава ЦРУ обсуждал в Кабуле боеготовность Афганистана после ухода военных США. С кем именно встречался Бернс, не уточняется. Но, как сказал политик, он заверил официальных лиц Афганистана в том, что Вашингтон продолжит бороться с терроризмом в стране. Бывший сотрудник службы безопасности Афганистана заявил Associated Press, что под контроль страны перешли два из шести подразделений спецназа, которые готовило ЦРУ. Ранее президент США Джо Байден заявил, что намерен вывести войска из Афганистана до 11 сентября. Отмечалось, что Белый дом не уложится в срок, заявленный предыдущей администрацией - тогда планировалось уйти из региона до 1 мая. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика