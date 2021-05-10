Глава омского Минздрава прокомментировал свое исчезновение в лесу

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский рассказал журналистам о своем самочувствии после трехдневного нахождения в лесу. Министр сказал, что чувствует себя хорошо и поблагодарил всех, кто участвовал в поисках. Свое исчезновение он назвал несчастным случаем.

«Самочувствие хорошее, завтра готов приступить к работе. Я считаю, что произошел несчастный случай. Я не смог найти выход из леса и почти трое суток искал проход к населенному пункту. Я хочу выразить благодарность всем, кто за меня беспокоился, кто меня искал. Я только сегодня понял, какая это армия людей. Огромное спасибо всем, кто участвовал в моем поиске. Еще раз хочу у всех попросить прощения и сказать большое спасибо», - рассказал Мураховский.

УМВД Омской области опубликовало видео с места пропажи Мураховского. Место, где обнаружили транспорт оказалось заболочено - внедорожники постоянно застревали в грязи, а видимость была осложнена из-за высокой травы.