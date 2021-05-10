«Доехать сюда проблематично»: МВД опубликовало видео с места пропажи главы омского Минздрава

УМВД Омской области опубликовало видео с места пропажи главы Минздрава Александра Мураховского. Оператор снял на видео квадроцикл Мураховского. Место, где обнаружили транспорт оказалось заболочено - внедорожники постоянно застревали в грязи, а видимость была осложнена из-за высокой травы.

«Насчет проходимости этих мест: доехать сюда проблематично. Здесь застрять на каждом метре можно... Четыре метра и уже не видно соседнего товарища», - рассказал автор видео.

Согласно данным правоохранительных органов, в пятницу, 7 мая, Александр Мураховский уехал на квадроцикле с охотничьей базы в деревне Поспелово Большеуковского района. Около суток знакомые искали его самостоятельно, а 8 мая обратились в полицию. Руководителя обнаружили живым 10 мая.