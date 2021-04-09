Принц Чарльз получил все титулы принца Филиппа и стал герцогом Эдинбургским
Супруг британской королевы ушел из жизни в пятницу, 9 апреля. Ему было 99 лет. До своего 100-летия он не дожил два месяца.
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Принц Чарльз унаследовал все титулы своего отца, скончавшегося принца Филиппа, и стал герцогом Эдинбургским. Об этом сообщили в британской геральдической палате.
«Данные титулы наследуются, и после кончины Его Королевского Высочества перешли к старшему сыну, Его Королевскому Высочеству принцу Уэльскому», - говорится в заявлении.
Если же Чарльз станет королем Великобритании, то титул герцога Эдинбургского перейдет к его младшему брату принцу Эдварду.
У принца Филиппа и Елизаветы II четверо детей: наследник престола принц Чарльз, принц Эндрю, принцесса Анна и принц Эдвард.
Супруг британской королевы ушел из жизни в пятницу, 9 апреля. Ему было 99 лет. До своего 100-летия он не дожил два месяца. Елизавета II и принц Филипп были женаты 73 года.