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Зеленский выступил за перемирие в Донбассе

Иван Линдеманн
23:32 09.04.2021
Он провел на линии соприкосновения целую ночь и пообщался с военнослужащими. По словам президента, с начала 2021 года в регионе погибли 26 украинских военных.
Зеленский выступил за перемирие в Донбассе
© Фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал к перемирию в Донбассе. С таким заявлением он выступил после того, как посетил позиции украинских военных на передовой.

«Наши бойцы рассказывали мне о своей службе под звуки выстрелов, которые снова стали на передовой опасной обыденностью. После месяцев соблюдения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня мы вернулись к необходимости перемирия», - написал украинский лидер на своей странице в Facebook.

Зеленский провел на линии соприкосновения целую ночь. Он пообщался с военнослужащими. По словам президента, с начала 2021 года в регионе погибли 26 украинских военных.

В пятницу, 9 апреля, в Кремле заявили об опасности возобновления гражданской войны на Украине. По словам Дмитрия Пескова, ВСУ заняли «линию на эскалацию провокационных действий и продолжают эту линию». Ранее заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил, что Россия может встать на защиту жителей Донбасса, если будет вынуждена: все зависит от масштаба происходящего в зоне конфликта.

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