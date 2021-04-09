Зеленский выступил за перемирие в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к перемирию в Донбассе. С таким заявлением он выступил после того, как посетил позиции украинских военных на передовой.

«Наши бойцы рассказывали мне о своей службе под звуки выстрелов, которые снова стали на передовой опасной обыденностью. После месяцев соблюдения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня мы вернулись к необходимости перемирия», - написал украинский лидер на своей странице в Facebook.

Зеленский провел на линии соприкосновения целую ночь. Он пообщался с военнослужащими. По словам президента, с начала 2021 года в регионе погибли 26 украинских военных.

В пятницу, 9 апреля, в Кремле заявили об опасности возобновления гражданской войны на Украине. По словам Дмитрия Пескова, ВСУ заняли «линию на эскалацию провокационных действий и продолжают эту линию». Ранее заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил, что Россия может встать на защиту жителей Донбасса, если будет вынуждена: все зависит от масштаба происходящего в зоне конфликта.