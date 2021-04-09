В Кремле заявили об опасности возобновления гражданской войны на Украине

Возобновление гражданской войны на Украине будет представлять угрозу для безопасности РФ. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«В Кремле есть опасения, что на Украине возобновится гражданская война. И если у наших границ возобновится гражданская война, полноформатные боевые действия, это будет представлять угрозу для безопасности Российской Федерации», - сказал Песков во время пресс-конференции.

Представитель Кремля добавил, что в настоящий момент речь идет о «провокационных действиях на линии разграничения» на юго-востоке Украины.

«Линию на эскалацию провокационных действий заняли ВСУ и продолжают эту линию. Имеется тенденция на интенсификацию этих провокаций. И все это создает потенциальную угрозу для возобновления гражданской войны на Украине», - подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Дмитрий Песков также высказал мнение, что сейчас Украина превращается во взрывоопасный и потенциально нестабильный регион.

Ситуация в Донбассе вновь обострилась недавно. Как утверждают власти ДНР, активность ВСУ у границ самопровозглашенных республик в последнее время сильно возросла. В частности, Киев постоянно наращивает группировку сил на линии разграничения и стягивается туда сотни единиц бронетехники, БПЛА и личного состава.