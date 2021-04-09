В АТОР оценили вероятность закрытия границ с Турцией

Решение о закрытии границ с Турцией в связи с ростом в стране числа заразившихся коронавирусом пока не принято и не факт, что его примут позже. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Давайте прежде всего установим тот факт, на данный момент у нас вечер пятницы, 9 апреля, что решение о приостановки авиасообщения не принято. И не факт, что оно будет принято. Возможно, будет принято, а возможно и нет», - объяснила она.

Ломидзе добавила, что решающим фактором при принятии решения о закрытии границ будет эпидемиологическая ситуация в той или иной стране, отметив, что представители туриндустрии не могут в полной мере оценить опасность или безопасность того или иного направления.

«Для этого есть оперштаб и Роспотребнадзор, чтобы оценить опасность для жизни и здоровья граждан», - подчеркнула эксперт.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ также сообщила, что российское руководство в последнее время обсуждало разные сценарии развития событий в связи с резким увеличением числа заболевших COVID-19 в Турции.

«Что касается Турции, то в последнее время обсуждались разные сценарии: от полного запрета до щадящих мер - введения двухнедельного карантина для российских граждан, прилетающих из Турции. Разные сценарии рассматривались. Но сейчас это всего лишь сценарии, версии, гипотезы. Решение никакое не озвучено. Возможно, что у нас еще один сценария появится - ничего не изменится и останется все как есть», - заключила специалист.

В четверг, 8 апреля, суточный прирост случаев COVID-19 в Турции в седьмой раз за последние десять дней обновил рекорд, составив 55 941.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что чаще всего мутировавшие штаммы коронавирусной инфекции попадают на территорию России из Турции. Говоря о предстоящем туристическом сезоне, она рекомендовала россиянам отдать предпочтение поездкам по своей стране, где эпидемиологическая обстановка намного спокойнее. В противном случае, заявила Попова, можно «зависнуть» на карантине вдали от родины.

От поездок в Турцию россиян настоятельно предостерег и депутат ГД РФ, академик РАН, бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.