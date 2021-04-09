Онищенко призвал россиян воздержаться от поездок в Турцию

Депутат ГД РФ, академик РАН, бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко советует российским гражданам воздержаться от поездок в Турцию в связи с плохой эпидемиологической ситуацией в этой стране.

«Я просто заклинаю, дорогие мои россияне, давайте мы сегодня, в это лето, используем те огромные рекреационные возможности, которые имеет наша страна: Крым, 511 километров Черноморского побережья, Абхазия, это кладезь, которую нужно использовать. В Турцию ехать не надо», - приводит РИА Новости его слова.

По мнению академика, Турция не успеет подготовиться к сезону. Также Онищенко считает, что в стране будет «плохой и небезопасный» сервис.

«И, поймите, здравоохранение Турции не справляется с той ситуацией, которая есть», - убежден он.

В четверг, 8 апреля, суточный прирост случаев COVID-19 в Турции в седьмой раз за последние десять дней обновил рекорд, составив 55 941.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что чаще всего мутировавшие штаммы коронавирусной инфекции попадают на территорию России из Турции. Говоря о предстоящем туристическом сезоне, она рекомендовала россиянам отдать предпочтение поездкам по своей стране, где эпидемиологическая обстановка намного спокойнее. В противном случае, заявила Попова, можно «зависнуть» на карантине вдали от родины.