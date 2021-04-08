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Глава Роспотребнадзора рассказала о «штаммах-мутантах» COVID-19 из Турции

Ян Брацкий
22:46 08.04.2021
За последние несколько недель заболеваемость коронавирусной инфекцией в Турции выросла в четыре раза.
Глава Роспотребнадзора рассказала о «штаммах-мутантах» COVID-19 из Турции
© Фото: pixabay
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Чаще всего мутировавшие штаммы коронавирусной инфекции попадают на территорию России из Турции. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Речь о более 100 штаммах британского варианта и десяти - южноафриканского. Чаще всего, носителями таких форм COVID-19 являются российские туристы, возвращающиеся с отдыха, сообщила Попова в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

За последние несколько недель заболеваемость коронавирусом в Турции выросла в четыре раза, отметила глава Роспотребнадзора.

«Ситуация осложняется очень и очень быстро. И, к сожалению, пока негативная тенденция превалирует, пока не удается ее остановить», - заключила Попова.

Говоря о предстоящем туристическом сезоне, она рекомендовала россиянам отдать предпочтение поездкам по своей стране, где эпидемиологическая обстановка намного спокойнее. В противном случае, заявила она, можно «зависнуть» на карантине вдали от Родины.

Помимо Турции, нестабильная ситуация с коронавирусом отмечается по многим заграничным направлениям, добавила глава Роспотребнадзора.

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