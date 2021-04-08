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Путин в разговоре с Меркель обратил внимание на провокации Киева в Донбассе

Ян Брацкий
14:29 08.04.2021
Стороны подчеркнули необходимость исполнения сторонами конфликта ранее достигнутых договоренностей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент Российской Федерации Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили ситуацию в Донбассе по телефону. Российский лидер подчеркнул необходимость выполнения Киевом ранее достигнутых договоренностей. Путин обратил внимание Меркель на провокационные действия киевских властей, которые целенаправленно обостряют обстановку.

«При обмене мнениями по вопросам урегулирования внутриукраинского кризиса президент России и канцлер ФРГ выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности на юго-востоке Украины. Владимир Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения», - говорится в сообщении Кремля.

Накануне завершился очередной раунд переговоров контактной группы по деэскалации ситуации в Донбассе. Как отметил российский полпред Борис Грызлов, встреча завершилась ничем. Официальный Киев заблокировал все предложенные шаги по снижению напряженности и урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.

Никаких конкретных мер, в результате четырехчасового обсуждения, утвердить не удалось из-за позиции Киева. Его представители в контактной группе вновь попытались исказить меры по усилению перемирия в Донбассе, отметил он.

Ранее глава МИД Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова обвинила официальный Киев в попытках сорвать переговорный процесс. По словам министра, украинская делегация делает все возможное, чтобы максимально затянуть процесс и не допустить за общий стол реальных представителей народных республик. Киев занимается имитацией переговорного процесса, а мир на юго-востоке Украины ему не нужен, добавила она.

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