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В МИД РФ заявили, что встреча Лаврова и Керри в Индии не была запланирована

Анна Назайкина
13:03 09.04.2021
Краткая встреча главы МИД России и спецпредставителя президента США состоялась в гостинице в Нью-Дели, в ходе разговора обсуждалась климатическая повестка.
В МИД РФ заявили, что встреча Лаврова и Керри в Индии не была запланирована
© Фото: Xu Jinquan, Xinhua, Globallookpress
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Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и спецпредставителя президента США по вопросам климата Джона Керри в Нью-Дели не планировалась заранее. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Так случилось, это не было запланировано, что две делегации оказались на территории другого государства - Индии - в одно и то же время в одном и том же отеле. Соответственно, этот контакт и произошел. Могут ли быть случайности? Конечно, да. Когда речь идет о больших форумах, когда есть утвержденная заранее повестка, а есть и те встречи, которые организуются на полях мероприятий просто в связи с тем, что возникает соответствующая необходимость, либо стороны узнают, что находятся в одном пространстве, и это тоже норма дипломатической практики», - сказала она.

Ранее стало известно, что Лавров и Керри провели встречу в гостинице в столице Индии, в ходе разговора обсуждалась климатическая повестка. Министр иностранных дел РФ прибыл в Нью-Дели вечером 5 апреля с рабочим визитом, Керри же находился в Нью-Дели в рамках подготовки виртуального саммита по климату.

В феврале глава российского внешнеполитического ведомства и спецпредставитель президента США провели телефонный разговор, главной темой которого стала реализация Парижского соглашения по климату.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден пригласил на климатический саммит, проведение которого запланировано на 22-23 апреля в онлайн-формате, лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина.

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