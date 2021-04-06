СМИ сообщили о встрече Лаврова и Керри в Индии

Глава МИД России Сергей Лавров и специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри провели в Нью-Дели встречу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в столице Индии.

Как отмечается, встреча состоялась в гостинице, в ходе разговора обсуждалась климатическая повестка.

Министр иностранных дел РФ прибыл в Нью-Дели вечером 5 апреля с рабочим визитом. Керри находится в индийской столице в рамках подготовки виртуального саммита по климату.

В феврале глава российского внешнеполитического ведомства и спецпредставитель президента США провели телефонный разговор, главной темой которого стала реализация Парижского соглашения по климату.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден пригласил на климатический саммит, проведение которого запланировано на 22-23 апреля в онлайн-формате, лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина.

В пятницу, 2 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что приглашение принять участие в мероприятии получено, детали уточняются.