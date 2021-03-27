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Байден пригласил Путина и Си Цзиньпина на саммит по климату

Анна Назайкина
07:15 27.03.2021
Мероприятие будет посвящено вопросам консолидации международных усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду.
Байден пригласил Путина и Си Цзиньпина на саммит по климату
© Фото: Oliver Contreras globallookpress
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Президент США Джо Байден пригласил лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина в саммите по климату. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на неназванных официальных лиц.

«Список включает в себя ключевых игроков, предполагается проведение трудных и важных переговоров. С учетом того, насколько важен вопрос климата для всего мира, мы должны быть готовы обсуждать его на высоком уровне», — заявил собеседник агентства.

Американский президент заявил, что Путин и Си Цзиньпин в курсе приглашения, несмотря на то, что этот вопрос не обсуждался с ними лично.

Как отмечается, детали переговоров в данный момент неизвестны, однако ожидается, что это будут первые крупномасштабные переговоры высокого уровня по этой тематике с момента вступления Байдена в должность главы государства.

Штаты планируют провести 22-23 апреля международный онлайн-саммит, который будет посвящен проблемам климата. Среди главных вопросов переговоров - консолидация международных усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не получали предложений по поводу участия российского лидера в этой встрече.

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