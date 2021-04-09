Букмекеры оценили шансы Manizha на победу в «Евровидении»

По оценкам британских букмекеров, шансы на то, что российская исполнительница Manizha одержит победу на конкурсе эстрадной песни «Евровидение - 2021», равны 2,27%. Лидерами рейтинга оказались артисты, представляющие Мальту, Францию и Швейцарию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные тотализаторов.

Исполнительница, которая представит Россию на международном песенном конкурсе с песней «Русская женщина», по прогнозам букмекеров, может рассчитывать на 15 место. При этом ранее предполагалось, что певица может занять 14 строчку.

Ранее стало известно, что Следственный комитет начал проверку песни Манижи Сангин после обращения АНО «Ветеранские вести». По мнению представителей организации, композиция несет оскорбительный характер.

«Евровидение-2021» состоится 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. В нем примут участие исполнители из 41 страны. Как сообщили организаторы, конкурс пройдет в офлайн-формате.