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СК начал проверку песни Manizha «Русская женщина»

Анна Назайкина
12:50 06.04.2021
По мнению представителей организации «Ветеранские вести», композиция несет оскорбительный характер.
СК начал проверку песни Manizha «Русская женщина»
© Фото: manizha, Instagram
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Следственный комитет начал проверку песни певицы Manizha «Русская женщина», с которой она будет представлять Россию на международном конкурсе эстрадной песни «Евровидение», после обращения АНО «Ветеранские вести». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В Останкинском следственном отделе 5 апреля зарегистрирован материал проверки на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды в песне певицы Манижи "Русская женщина”», - говорится в сообщении.

Ранее организация «Ветеранские вести» заявила, что данная песня направлена на оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин по признаку отношения к национальности.

Конкурс «Евровидение-2021» пройдет 18-22 мая в Роттердаме. В нем примут участие исполнители из 41 страны. Как сообщили организаторы, конкурс состоится в офлайн-формате.

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