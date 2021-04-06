СК начал проверку песни Manizha «Русская женщина»

Следственный комитет начал проверку песни певицы Manizha «Русская женщина», с которой она будет представлять Россию на международном конкурсе эстрадной песни «Евровидение», после обращения АНО «Ветеранские вести». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В Останкинском следственном отделе 5 апреля зарегистрирован материал проверки на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды в песне певицы Манижи "Русская женщина”», - говорится в сообщении.

Ранее организация «Ветеранские вести» заявила, что данная песня направлена на оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин по признаку отношения к национальности.

Конкурс «Евровидение-2021» пройдет 18-22 мая в Роттердаме. В нем примут участие исполнители из 41 страны. Как сообщили организаторы, конкурс состоится в офлайн-формате.