Зеленский опубликовал селфи из Авдеевки

Президент Украины Владимир Зеленский начал свое утро в Авдеевке Донецкой области. Об этом он написал пост в своем Instagram, сопроводив его селфи на фоне поржавевших брусьев в промзоне города.

«Авдеевка. Промка. Брусья. Добрий ранок!» - написал Зеленский.

Напомним, что президент Украины вчера прибыл в Донбасс, посетил линию соприкосновения и пообщался с военнослужащими о ситуации в регионе.

В офисе Зеленского также сообщили, что президент вручил военным награды и ценные подарки.

Ситуации на линии разграничения на юго-востоке Украины в последнее время сильно обострилась из-за возросшей активности ВСУ в регионе. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, сейчас Киев регулярно наращивает группировку сил на границах самопровозглашенных республик. В частности, по его словам, к линии разграничения стягиваются сотни единиц бронетехники, БПЛА и личного состава.