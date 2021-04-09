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Зеленский опубликовал селфи из Авдеевки

Олеся Степакова
10:14 09.04.2021
Днем ранее президент Украины прибыл в Донбасс с целью посетить линию соприкосновения и обсудить с военнослужащими ситуацию в регионе.
Зеленский опубликовал селфи из Авдеевки
© Фото: zelenskiy_official, Instagram
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Президент Украины Владимир Зеленский начал свое утро в Авдеевке Донецкой области. Об этом он написал пост в своем Instagram, сопроводив его селфи на фоне поржавевших брусьев в промзоне города.

«Авдеевка. Промка. Брусья. Добрий ранок!» - написал Зеленский.

Напомним, что президент Украины вчера прибыл в Донбасс, посетил линию соприкосновения и пообщался с военнослужащими о ситуации в регионе.

В офисе Зеленского также сообщили, что президент вручил военным награды и ценные подарки.

Ситуации на линии разграничения на юго-востоке Украины в последнее время сильно обострилась из-за возросшей активности ВСУ в регионе. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, сейчас Киев регулярно наращивает группировку сил на границах самопровозглашенных республик. В частности, по его словам, к линии разграничения стягиваются сотни единиц бронетехники, БПЛА и личного состава.

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