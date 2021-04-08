Зеленский посетил линию соприкосновения в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на линию соприкосновения в Донбассе и пообщался с военнослужащими о ситуации в регионе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса главы государства.

«Находясь с рабочей поездкой в Донбассе, президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции на переднем крае обороны», - сказано в публикации.

В офисе также сообщили, что президент вручил военным награды и ценные подарки.

Ситуации на линии разграничения на юго-востоке Украины в последнее время сильно обострилась из-за возросшей активности ВСУ в регионе. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, сейчас Киев регулярно наращивает группировку сил на границах самопровозглашенных республик. В частности, по его словам, к линии разграничения стягиваются сотни единиц бронетехники, БПЛА и личного состава.