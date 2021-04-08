Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс с целью посетить передовые позиции и пообщаться с военными в контексте обострении ситуации на линии соприкосновения. Об этом сообщили в пресс-службе офиса главы государства.

«Зеленский начал рабочую поездку в Донбасс. Глава государства посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня», - говорится в сообщении.

Как отмечается, украинский лидер отправился в регион, чтобы в качестве Верховного главнокомандующего поддержать боевой дух военнослужащих.