Генерал СБУ предупредил, что Украина может лишиться территорий из-за НАТО

Экс-глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк предположил, что вмешательство НАТО в ситуацию на востоке Украины может привести к потере контроля Киева над частью территории страны.

«Если мы будем в НАТО, пойдет ли Альянс на войну с Россией? Большой вопрос. Вряд ли. Сейчас у нас нет ни Крыма, ни части Донбасса. И мы говорим, что мы должны идти в НАТО», - подчеркнул генерал СБУ в эфире телеканала «Наш».

По словам Вовк, никто не будет защищать Украину в той ситуации, когда в стране нет целостности государства.

Генерал-майор подчеркнул, что Украина не сможет выиграть войну без участия Североатлантического альянса, однако, утверждает он, эта организация не станет принимать участия в боевых действиях.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что решение о вступлении Украины в НАТО будут принимать все члены альянса. При этом президент Украины Владимир Зеленский, обсуждая с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом обострение ситуации в Донбассе, заявил, что начало процедуры вступления Украины в НАТО - это единственный путь завершить конфликт в регионе.