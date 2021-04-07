Глава МИД Украины рассказал, в каком случае Киев откроет огонь в Донбассе

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет открывать огонь только в случае угрозы его войскам в Донбассе или атаки по ним.

«Мы не стремимся к эскалации, мы привержены политическому и дипломатическому урегулированию этого конфликта», - сказал Кулеба в интервью для издания Liberation.

По словам Кулебы, Киев был удовлетворен всеобъемлющим режимом прекращения огня, который вступил в силу 27 июля 2020 года.

«До декабря он работал хорошо, но потом в Москве что-то изменилось. Что касается нас, то мы не осуществляем никакого подкрепления с целью перехода в наступление», - сказал глава МИД Украины.

Кулеба также выразил мнение, что позиция Франции и ФРГ в рамках «нормандского формата» должна быть более активной с той целью, чтобы продвигаться к действительному урегулированию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации в Донбассе и заявил, что Организация Североатлантического договора является единственным путем к завершению конфликта в регионе.