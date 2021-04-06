В Белом доме оценили перспективу вступления Украины в НАТО

Решение о вступлении Украины в НАТО будут принимать все члены альянса. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Это стремление Украины в течение долгого времени. Оно обсуждалось в контактах с должностными лицами США на протяжении нескольких лет... Мы решительно поддерживаем Украину, взаимодействуем с ней... однако это решение остается за НАТО», - объяснила Псаки на брифинге.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский, обсуждая с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом обострение ситуации в Донбассе, заявил, что начало процедуры вступления Украины в НАТО - это единственный путь завершить конфликт в регионе.

Как, в свою очередь, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, такие шаги лишь усугубят внутренние проблемы Украины. Также он напомнил, что для жителей самопровозглашенных республик присоединение к НАТО и вовсе является неприемлемой перспективой.