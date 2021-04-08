Названо опасное последствие COVID-19 у бессимптомных больных

Пациенты, переболевшие коронавирусом в легкой форме или вообще без клинических проявлений, должны быть готовы к тому, что могут появиться такие последствием инфекции, как нейропатология. Об этом «Ленте.ру» рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

«Это не значит, что у всех, кто перенес ковид, могут наступить какие-то заметные невооруженному глазу последствия. Однако нужно внимательно наблюдать за собой и постоянно убеждаться, что патологические процессы у вас отсутствуют. Эта тактика из серии "предупрежден — значит вооружен"», - объяснила она.

Специалист отметила, что свои выводы она сформировала на основании работы исследователей из Нидерландов, которые инфицировали COVID-19 мартышек двух разных видов и заметили, что у двух из четырех обезьян одного вида после того, как они излечились от коронавируса, можно было наблюдалась активность в гипофизе.

Подчеркивается, что при этом все подопытные переносили болезнь в легкой форме. По прошествии 35 дней их умертвили и исследовали их мозг — симптомы нейровоспаления были выявлены в мозге практически всех животных, несмотря на то, что визуально эти изменения никак не проявлялись.

«Получилось, что из восьми обезьян только у одной мозг не пострадал. После перенесенной болезни поведение животных не отличалось от нормального: у них был нормальный аппетит, ни зрительные рефлексы ни что-то другое не вызывало беспокойство. Проблемы в мозге показало только вскрытие», - рассказала биолог.

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