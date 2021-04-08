Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Названо опасное последствие COVID-19 у бессимптомных больных

Анна Назайкина
08:33 08.04.2021
В определенных случаях заболевание нервной системы после перенесенной болезни может быть очень серьезным, отметила биолог.
Названо опасное последствие COVID-19 у бессимптомных больных
© Фото: Serhii Hudak, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Пациенты, переболевшие коронавирусом в легкой форме или вообще без клинических проявлений, должны быть готовы к тому, что могут появиться такие последствием инфекции, как нейропатология. Об этом «Ленте.ру» рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

«Это не значит, что у всех, кто перенес ковид, могут наступить какие-то заметные невооруженному глазу последствия. Однако нужно внимательно наблюдать за собой и постоянно убеждаться, что патологические процессы у вас отсутствуют. Эта тактика из серии "предупрежден — значит вооружен"», - объяснила она.

Специалист отметила, что свои выводы она сформировала на основании работы исследователей из Нидерландов, которые инфицировали COVID-19 мартышек двух разных видов и заметили, что у двух из четырех обезьян одного вида после того, как они излечились от коронавируса, можно было наблюдалась активность в гипофизе.

Подчеркивается, что при этом все подопытные переносили болезнь в легкой форме. По прошествии 35 дней их умертвили и исследовали их мозг — симптомы нейровоспаления были выявлены в мозге практически всех животных, несмотря на то, что визуально эти изменения никак не проявлялись.

«Получилось, что из восьми обезьян только у одной мозг не пострадал. После перенесенной болезни поведение животных не отличалось от нормального: у них был нормальный аппетит, ни зрительные рефлексы ни что-то другое не вызывало беспокойство. Проблемы в мозге показало только вскрытие», - рассказала биолог.

Ранее врач-ревматолог Ирина Меньшикова рассказала «Звезде», что у людей, перенесших COVID-19, может наблюдаться обострение ревматических заболеваний

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
07:54 Армия
Видео
Поразить мишени: как в Тульской области прошел этап конкурса АрМИ-2021 «Полярная звезда» среди спецназа
05:15 Армия
Видео
Уничтожение осколочно-фугасными снарядами: кадры боевых стрельб из гаубиц Мста-С под Оренбургом
03:44 В стране и мире
В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:03 В стране и мире
В МИД РФ отреагировали на позицию США по бойкоту Олимпиады в Китае
23:29 В стране и мире
СМИ: США планируют назначить спецпосланника по «Северному потоку-2»
Популярное
Популярное
Назван продукт, который «убивает» человека каждый день
Видео
«Глухой звук падения»: мужчина, спасший девушку в московском метро, раскрыл подробности произошедшего
Видео
Загадочная вспышка: падение неизвестного объекта в небе над Киргизией сняли на видео
Боль в зубах оказалась симптомом смертельного заболевания
Видео
В Сочи самолет «сдуло» с посадочной полосы из-за плохой погоды: видео
Мясников рассказал о смертельной опасности популярного лекарства
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.