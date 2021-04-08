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Врач назвал одно из серьезных последствий перенесенного COVID-19

Анна Назайкина
07:30 08.04.2021
Ревматолог порекомендовала обратиться к специалисту при болях в суставах, чтобы не упустить момент, когда нужно назначать какие-то серьезные методы лечения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Кирилл Брага РИА Новости
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У людей, перенесших COVID-19, может наблюдаться обострение ревматических заболеваний, которые уже до этого присутствовали. Также возможно появление новых симптомов у пациентов, которые до этого не жаловались на проблемы с суставами. Об этом «Звезде» рассказала врач-ревматолог, руководитель Центра суставной боли первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова Ирина Меньшикова.

Специалист объяснила, что вирусные инфекции могут являться провоцирующим фактором для начала развития ревматических заболеваний. Идет накопление клинического материала, на основании которого можно будет сделать какие-то выводы относительно прогноза, у кого это развивается, что является основным моментом в иммунной системе, которая повреждается вследствие воздействия вируса.

«Я бы рекомендовала в этих ситуациях обращаться к специалистам, потому что нужно провести определенные анализы, может быть, какие-то инструментальные методы исследования, например, рентгенографию, для того, чтобы не пропустить начало какого-то ревматического хронического заболевания», - сказала Меньшикова.

По словам врача, в ряде случаев эти симптомы проходят. Они действительно могут возникать через месяц-полтора, иногда через три месяца после перенесенного. Порой они проходят практически самостоятельно, отметила ревматолог. Однако Меньшикова рекомендовала все же обратиться к врачу, чтобы не упустить момент, когда нужно назначать какие-то серьезные методы лечения.

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