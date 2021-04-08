В офисе Зеленского нашли объяснение словам пресс-секретаря президента об «украинском русском языке»

Слова пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель об «украинском русском языке» являются ее частным мнением. Об этом заявил замглавы канцелярии главы государства Кирилл Тимошенко.

По его словам, в офисе президента, напротив, не поднимают языковой вопрос.

«Я думаю, что это частное мнение пресс-секретаря президента и министра внутренних дел (Арсена Авакова - ред.) о том, что нет монополии на русский язык у одной страны», - сказал он в эфире радио «Новое время».

Ранее Мендель заявила, что у России нет монополии на русский язык, а так называемый «украинский русский» - это часть культурного разнообразия Украины. Министр внутренних дел Аваков ранее также выступал за свободное применение русского языка, так как это язык общения и культуры, на котором были созданы произведения сотни украинских писателей.

По мнению политтехнолога Наталии Елисеевой, нынешняя позиция Киева указывает на его попытки сделать шаг назад после проделанной работы по ликвидации русского языка в стране.