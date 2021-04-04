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В Киеве заявили о существовании «украинского русского» языка

Валентина Пескова
22:20 04.04.2021
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель при этом подчеркнула, что при этом украинский язык должен быть защищен.
В Киеве заявили о существовании «украинского русского» языка
© Фото: pixabay.com, yakaboo.ua, assorti.in
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Россия не имеет «монополии» на русский язык, поэтому Украине нужно заявить о том, что есть «украинский русский». Такое мнение озвучила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

«Русский, точнее украинский русский - это часть культурного разнообразия нашей страны. И сейчас, и ранее русский не был и не является собственностью исключительно России. Нам пора давно самим демонополизировать этот русский и сказать громко, что в Украине есть украинский русский язык», - отметила Мендель в эфире телеканала «Дом».

Как заявила пресс-секретарь, политики на Украине часто спекулируют на теме языка, а некоторые граждане страны в своей борьбе за язык порождают в обществе «дух ненависти».

Учитывая то, что сам же парламент Украины в апреле 2019 года и принял закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», запретив официальным лицами и государственным СМИ говорить и осуществлять вещание на русском языке, заявление представительницы Владимира Зеленского звучит довольно противоречиво в отношении своей же собственной страны. Поскольку Россия всегда выступала за сохранение русского языка для коренных украинцев, которые говорили на нем с детства, и говорить исключительно по-украински в сознательном возрасте уже совершенно не собираются.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков также выступил за свободное развитие русского языка в стране, так как он является языком общения и культуры, и на нем создавали свои произведения сотни украинских писателей. Он также предложил организовать вещание украинских телеканалов на русском языке по всему миру.

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