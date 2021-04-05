«Переобуваются, осознав ошибки»: политолог прокомментировала заявления Киева о существовании «украинского русского языка»

Заявления пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель о том, что русский язык является частью украинского языка, свидетельствует о том, что в Киеве осознали тщетность попыток искоренить русский язык на территории страны. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказала Политолог, политтехнолог, политический обозреватель, публицист Наталия Елисеева.

«Здесь ситуация несколько неоднозначная. Они действительно проделали огромную работу по ликвидации всего русского, в том числе литературы, изучения русского языка, и вообще изъяснения на русском языке в обычном разговоре простых людей. Однако, они поняли, что это невозможно. То есть большинство общается на русском языке. И даже то, что пытались настроить против русскоязычного населения тех, кто говорит на украинском, это привело к еще большему конфликту и расколу в обществе. Но эффекта не достигло. Так на русском языке и продолжили говорить. Более того, проблема с украинским языком в том, что есть различные наречия и диалекты, и жители одной области могут не понять жителей другой, поэтому им так или иначе приходится изъясняться на русском языке. Поэтому, как говорится: "Не можешь победить, значит возглавь". Русский язык победить не смогли, поэтому решили его себе присвоить», - высказала мнение специалист.

По мнению Елисеевой, таким образом Киев пытается сделать шаг назад после проделанной работы по ликвидации русского языка. При этом эксперт подчеркнула, что подобные высказывания будут восприняты как очередная ересь со стороны украинских властей.

«Понятно, что это глупость, но они таким образом пытаются дать себе возможность для шага назад, чтобы откатить назад свои же слова и свою же работу. Победить не смогли, поэтому решили присвоить русский язык себе. Назвать его частью украинского диалекта, частью украинского языка. Понятно, что это глупость, что это будет воспринято как очередная ересь, которую несут украинские власти. Но для них это единственный способ, чтобы не было слишком странно, что они вот так вот решили "переобуться"», - заключила политолог.

Ранее Юлия Мендель высказала мнение, что Россия не имеет «монополии» на русский язык и что русский язык на самом деле якобы является «украинским русским языком» и частью «культурного разнообразия» Украины. При этом она подчеркнула, что некоторые политики на Украине часто спекулируют на языковой теме, а часть граждан страны в своей борьбе за язык порождают в обществе «дух ненависти».