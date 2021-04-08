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«Музей - диалог культур»: директор Эрмитажа ответил на жалобу по поводу обнаженных скульптур

Ян Брацкий
18:06 08.04.2021
Одна из посетительниц музея предложила собрать обнаженные статуи в одном помещении и запретить в него доступ несовершеннолетних.
© Видео: пресс-служба Государственного Эрмитажа © Фото: hermitage_museum, VK
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Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский выступил с обращением после поступления жалобы от частного лица на демонстрацию обнаженных скульптур. Одна их посетительниц Эрмитажа возмутилась обилием обнаженных мужских статуй и написала письмо в администрацию Санкт-Петербурга.

Женщина предложила собрать все подобные произведения искусства и поместить в одном зале, куда будет ограничен доступ для несовершеннолетних посетителей. 

«Это симптом того, что не все в порядке со здоровьем общества. Жалоба пришла в администрацию города и была переслана нам, чтобы мы ответили. Комитет по культуре Госдумы давно борется с маркировкой, по которой большая часть классической литературы оказывается маркированной 18+ и так далее. Это создает возможность для манипуляций», - заявил директор музея Пиотровский.  

Ранее директор Эрмитажа сообщил, что это не первая попытка «уличить» музей в демонстрации обнаженных человеческих тел. С поступившей жалобой он обещал разобраться.

«Музей - особая территория и в нем можно делать то, что нельзя на улице. Нельзя ходить по улице голым, а в музее другие правила и они определяются музеем. Можно не ходить в него, но наставлять музей нельзя. Права одного человека не должны ограничивать права другого. Музей - диалог культур, а посетители имеют право видеть ее во всем разнообразии», - добавил Пиотровский.

Накануне художник Никас Сафронов назвал дикостью и нонсенсом попытки обвинить Эрмитаж в демонстрации непристойных скульптур. По мнению мастера, работы таких выдающихся творцов, как Микеланджело и Роден, приводят в восторг любого человека и демонстрируют совершенство человеческой натуры. В таких творения не может быть ничего пошлого, подчеркнул Сафронов.

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