Искусствовед оценила жалобу о плохом влиянии на детей обнаженных скульптур в адрес Эрмитажа

Советник Президента Российской академии художеств Зураба Константиновича Церетели, член-корреспондент Российской академии художеств, искусствовед Светлана Володина прокомментировала «Звезде» сообщения о том, что Эрмитаж получил официальную жалобу о негативном влиянии обнаженных скульптур и других произведений искусства на несовершеннолетних посетителей.

По словам эксперта, художники во все времена изображали на своих полотнах обнаженные натуры. Ни во времена Античности, ни в эпоху Возрождения подобное не считалось чем-то постыдным.

«То, что всегда стояло во главе художественного образования, а это изучение человеческого тела и обнаженной натуры, воспринималось адекватно. Все рисовали, умели это делать. Что касается жалоб - это глупость какая-то, абсурд. Художники могут в своих произведениях изображать обнаженных людей. Это было и во времена Античности, и в эпоху Возрождения, и так делают современные художники», - отметила Володина.

По словам эксперта, восприятие любого произведения искусства всегда в голове того, кто смотрит на него.

«Каждый человек воспринимает все в меру своей испорченности», - заключила Володина.

Ранее российский художник Никас Сафронов назвал дикостью попытки обвинить руководство Эрмитажа в демонстрации непристойных скульптур и других произведений искусства.

При этом сам директор музея Михаил Пиотровский заверил, что подобные жалобы приходили и раньше. Директор пообещал тщательно разобраться и в этот раз.