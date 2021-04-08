Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Искусствовед оценила жалобу о плохом влиянии на детей обнаженных скульптур в адрес Эрмитажа

Виктория Ивашечкина
12:33 08.04.2021
По словам эксперта, художники во все времена изображали на своих полотнах обнаженные натуры, и это никогда не считалось постыдным.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Сергей Горбачев, Pixabay
Читайте нас на:

Советник Президента Российской академии художеств Зураба Константиновича Церетели, член-корреспондент Российской академии художеств, искусствовед Светлана Володина прокомментировала «Звезде» сообщения о том, что Эрмитаж получил официальную жалобу о негативном влиянии обнаженных скульптур и других произведений искусства на несовершеннолетних посетителей.

По словам эксперта, художники во все времена изображали на своих полотнах обнаженные натуры. Ни во времена Античности, ни в эпоху Возрождения подобное не считалось чем-то постыдным.

«То, что всегда стояло во главе художественного образования, а это изучение человеческого тела и обнаженной натуры, воспринималось адекватно. Все рисовали, умели это делать. Что касается жалоб - это глупость какая-то, абсурд. Художники могут в своих произведениях изображать обнаженных людей. Это было и во времена Античности, и в эпоху Возрождения, и так делают современные художники», - отметила Володина.

По словам эксперта, восприятие любого произведения искусства всегда в голове того, кто смотрит на него.

«Каждый человек воспринимает все в меру своей испорченности», - заключила Володина.

Ранее российский художник Никас Сафронов назвал дикостью попытки обвинить руководство Эрмитажа в демонстрации непристойных скульптур и других произведений искусства.

При этом сам директор музея Михаил Пиотровский заверил, что подобные жалобы приходили и раньше. Директор пообещал тщательно разобраться и в этот раз.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
13:00 В стране и мире
Губернатор Ульяновской области подал в отставку
12:47 В стране и мире
В Кремле заявили, что Россия не позволит угрожать себе
11:21 В стране и мире
Видео
Зеленский прибыл в Донбасс
10:29 В стране и мире
Видео
МИД РФ: США после объявления о выходе из ДОН просили союзников передавать данные о полетах
07:54 Армия
Видео
Поразить мишени: как в Тульской области прошел этап конкурса АрМИ-2021 «Полярная звезда» среди спецназа
Популярное
Популярное
Видео
«Готов оказаться на месте пострадавшей»: Эдвард Бил прокомментировал аварию со своим участием в Москве
Видео
Похититель локомотивов: в Хабаровском крае задержали железнодорожника за угон тепловоза
Назван продукт, который «убивает» человека каждый день
Видео
Загадочная вспышка: падение неизвестного объекта в небе над Киргизией сняли на видео
Боль в зубах оказалась симптомом смертельного заболевания
Мясников рассказал о смертельной опасности популярного лекарства
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.