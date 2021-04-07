«Это дикость и нонсенс»: Сафронов оценил жалобу в адрес Эрмитажа за демонстрацию обнаженных скульптур

Российский художник Никас Сафронов назвал дикостью попытки обвинить руководство Эрмитажа в демонстрации непристойных скульптур и других произведений искусства. Об этом мастер заявил в беседе со «Звездой».

Ранее директор музея Михаил Пиотровский сообщил о поступлении жалобы, авторов которой беспокоит влияние обнаженных статуй на психику несовершеннолетних ценителей прекрасного.

«Работы таких скульпторов, как Роден и Микеланджело вызывают восхищение и радость, что человеческое тело настолько совершенно. В Эрмитаже не может быть ничего пошлого. Этот музей и Михаил Пиотровский с его высочайшим образованием не могут представлять порнографические работы, это нонсенс и дикость. Детям надо деликатно объяснять, что они идут смотреть великие произведения прошлого или настоящего», - заявил Сафронов.

В свою очередь, Михаил Пиотровский заверил, что подобные жалобы в отношении экспозиций музея приходили и раньше. Директор пообещал тщательно разобраться и в этот раз.

«Когда-то я смеялся, когда нам говорили: "Соберите все ваши обнаженные скульптуры в одну комнату и повесьте знак "18+", чтобы детей наших не развращать". Но это уже официальная жалоба, которая нам пришла из официальных органов, и мы на это отвечаем», - сообщил РИА Новости Пиотровский.

Директор Эрмитажа не стал уточнять, какое из официальных ведомств будет проводить проверку. О ее результатах станет известно в ближайшее время.