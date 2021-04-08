Козак описал действия Киева в Донбассе анекдотом

Внеочередное заседание контактной группы по ситуации в Донбассе ни к чему не привело из-за позиции официального Киева. С таким заявлением выступил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак. Встречу, которая состоялась накануне в онлайн-формате, он описал известным анекдотом.

«Эта философия, когда еще у нас была дружба народов, мы жили в одной стране. Как из одного известного анекдота - Один украинец говорит другому: "Давай пойдем на Красную площадь, поймаем москаля и побьем его". Другой говорит: "Их там много, нас побьют". "А нас-то за что?"», - рассказал Козак.

С его слов, диалог в предложенном формате, когда свои обязательства нарушает одна сторона, а вину за это должны взять на себя другие, невозможен.

«Эта философия сопровождает все переговоры, что в нормандском формате, что в трехсторонней контактной группе», - добавил замглавы президентской администрации.

Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Они подразумевают прекращение огня, запрет на размещение тяжелой боевой техники в населенных пунктах и полный запрет ведения наступательных и разведывательно-диверсионных действий.

Ситуации на линии разграничения в Донбассе обострилась на днях. Ранее глава ДНР Денис Пушилин отметил возросшую активность ВСУ. По его словам, Киев постоянно наращивает группировку сил на границах самопровозглашенных республик. К линии разграничения стягиваются сотни единиц бронетехники, БПЛА и личного состава.