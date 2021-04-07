«Закончились безрезультатно»: Грызлов рассказал об итогах переговоров по Донбассу

Киев заблокировал предложенные Донбассом шаги по снижению напряжения. Об этом рассказал полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Борис Грызлов. Внеочередное заседание контактной группы состоялось в режиме видеоконференции в среду, 7 апреля.

«Украина публично заявила о своей приверженности мерам по прекращению огня, без каких бы то ни было искажений и интерпретаций. Мы приветствуем, что заявление Украины действительно соответствует дополнительным мерам, и из него четко видно, что ответный огонь может открываться только по приказу руководства ВСУ и вооруженных формирований Донбасса. При этом предотвращение и верификация возможных нарушений должны происходить в ходе двустороннего взаимодействия Донбасса и Украины», - цитирует Грызлова РИА Новости.

Никаких конкретных мер, в результате четырехчасового обсуждения, утвердить не удалось из-за позиции Киева. Его представители в контактной группе вновь попытались исказить меры по усилению перемирия в Донбассе, заседание контактной группы закончилось безрезультатно, отметил он.

Ранее глава МИД Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова обвинила официальный Киев в попытках сорвать переговорный процесс. По словам министра, украинская делегация делает все возможное, чтобы максимально затянуть процесс и не допустить за общий стол реальных представителей народных республик. Киев занимается имитацией переговорного процесса, а мир на юго-востоке Украины ему не нужен, добавила она.