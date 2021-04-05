Пушилин оценил вероятность масштабных боевых действий на Донбассе

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о готовности ополченцев и народной милиции ДНР к отражению возможных атак Вооруженных сил Украины. В том, что Киев готовит масштабную провокацию на линии соприкосновения, глава ДНР не сомневается.

«Ситуация обострилась, увеличилось количество обстрелов и разрушенной инфраструктуры. Самое страшное - погибают и получают ранения люди. За первый квартал этого года количество провокаций увеличилось в два раза. Очевидно, к чему стоит готовиться», - заявил Пушилин.

С его слов, разведка ДНР фиксирует перемещение вдоль линии соприкосновения большого количества военной техники ВСУ и личного состава.

«Мониторинговая группа ОБСЕ также зафиксировала более 600 единиц боевой техники на железнодорожных узлах недалеко от линии соприкосновения. Это танки, "Грады", САУ, артиллерия. Такая массовость в плане перемещения техники, большое количество личного состава, говорит о подготовке Украины к боевым действиям. Мы продолжаем проводить учения, подразделения народной милиции находятся в хорошей форме и готовы к любому развитию событий», - добавил глава ДНР.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что украинской власти не сойдет с рук происходящее в Донбассе. Он подчеркнул, что риторика Киева «зашла далеко и чревата самыми тяжелыми последствиями».

Это заявление спикер сделал после новости о гибели в Донбассе пятилетнего ребенка из-за бомбежки ВСУ с беспилотника. Володин подчеркнул, что власти Украины руководствуются выгодой США, которые, в свою очередь, никак не помогли стране решить внутренние проблемы. Володин призвал Киев сделать все для реализации минских соглашений и не нагнетать ситуацию в Донбассе.