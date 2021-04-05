Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Конфликт в Донбассе ТЕГИ

Пушилин оценил вероятность масштабных боевых действий на Донбассе

Ян Брацкий
21:34 05.04.2021
По данным главы ДНР и мониторинговой миссии ОБСЕ, на железнодорожных узлах в районе линии соприкосновения сосредоточены более 600 единиц боевой техники ВСУ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
Читайте нас на:

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о готовности ополченцев и народной милиции ДНР к отражению возможных атак Вооруженных сил Украины. В том, что Киев готовит масштабную провокацию на линии соприкосновения, глава ДНР не сомневается.

«Ситуация обострилась, увеличилось количество обстрелов и разрушенной инфраструктуры. Самое страшное - погибают и получают ранения люди. За первый квартал этого года количество провокаций увеличилось в два раза. Очевидно, к чему стоит готовиться», - заявил Пушилин.

С его слов, разведка ДНР фиксирует перемещение вдоль линии соприкосновения большого количества военной техники ВСУ и личного состава.

«Мониторинговая группа ОБСЕ также зафиксировала более 600 единиц боевой техники на железнодорожных узлах недалеко от линии соприкосновения. Это танки, "Грады", САУ, артиллерия. Такая массовость в плане перемещения техники, большое количество личного состава, говорит о подготовке Украины к боевым действиям. Мы продолжаем проводить учения, подразделения народной милиции находятся в хорошей форме и готовы к любому развитию событий», - добавил глава ДНР.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что украинской власти не сойдет с рук происходящее в Донбассе. Он подчеркнул, что риторика Киева «зашла далеко и чревата самыми тяжелыми последствиями».

Это заявление спикер сделал после новости о гибели в Донбассе пятилетнего ребенка из-за бомбежки ВСУ с беспилотника. Володин подчеркнул, что власти Украины руководствуются выгодой США, которые, в свою очередь, никак не помогли стране решить внутренние проблемы. Володин призвал Киев сделать все для реализации минских соглашений и не нагнетать ситуацию в Донбассе.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
21:09 В стране и мире
Подозреваемые в даче ложных показаний по делу Ефремова свидетели предстанут перед судом
19:15 В стране и мире
Путин провел телефонный разговор с президентом Аргентины
20:56 В стране и мире
Видео
Искореженный металл: опубликованы кадры с места ДТП с трактором на юге Москвы
16:59 Армия
Новейший фрегат «Адмирал Касатонов» вошел в пролив Ла-Манш
12:40 Армия
Видео
Тысячи военнослужащих, бронетехника и авиация: как прошла первая сводная репетиция Парада Победы
Популярное
Популярное
Видео
В США найдены племянники Гитлера, которым правительство страны до сих пор выплачивает компенсации
Врачи предупредили о смертельно опасных последствиях употребления горячего чая
Россиян предупредили об опасности майского солнца
Врач перечислил важные отличия плохого доктора от хорошего
Над зданием британской спецслужбы MI6 заметили флаг трансгендеров
Видео
Уборщица Центра культуры в Латвии удивила администрацию игрой на фортепиано, снятой на камеры видеонаблюдения
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.